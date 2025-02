El Distrito Escolar de Caldwell busca ajuste de asistencia tras protesta de 'Un Día Sin Inmigrantes'

Prev Next KIVI staff

CALDWELL, Idaho — El Distrito Escolar de Caldwell está solicitando un ajuste de asistencia para el lunes, 3 de febrero, luego de una baja asistencia que probablemente estuvo relacionada con una protesta conocida como "Un Día Sin Inmigrantes". De un total de 5,079 estudiantes inscritos en el distrito, 1,819 estudiantes estuvieron ausentes ese día, resultando en una tasa de ausencia promedio del 35.6%. No todas esas ausencias estuvieron vinculadas a la protesta. RELACIONADO: Idaho imagina un día sin inmigrantes con una huelga de quedarse en casa el lunes La superintendente Dra. Shalene French abordó el tema en una reciente reunión del distrito, diciendo: "El distrito se financia en función de la asistencia promedio. Cuando los estudiantes no están en la escuela, el estado basa nuestra financiación en las tasas de asistencia". La asistencia ese día fue del 65%. Según datos del censo de 2023, el 38% de la población de Caldwell es hispana. El distrito no está seguro de si el Departamento de Educación del Estado aceptará el malestar político como razón para el ajuste de asistencia. Caldwell School District La protesta, basada en la comunidad, fue organizada como respuesta a los recientes movimientos de la administración Trump para deportar a los inmigrantes que viven en el país sin la documentación adecuada. La manifestación fue muy concurrida y muchos de los negocios hispanos cerraron ese día para participar. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

