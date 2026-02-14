DHS arrienda espacio de oficina en el edificio Portico North de St. Luke's, confirma portavoz

MERIDIAN, Idaho — Una portavoz de St. Luke's Health System confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está arrendando espacio de oficina en el edificio Portico North, cerca del campus Meridian de St. Luke's.

En su declaración, Christine Myron, de Relaciones Públicas y Comunicaciones de St. Luke's, dijo: “Nuestro entendimiento, tanto entonces como ahora, es que esta ubicación no es un centro de procesamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”.

El espacio comercial de oficinas en el edificio es arrendado por la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés). Durante años, St. Luke's ha trabajado junto a la GSA para arrendar espacio de oficina no utilizado a agencias federales, incluido el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., la Administración del Seguro Social, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

St. Luke's no ofrece atención clínica a pacientes en el edificio Portico North. Como organización privada, el sistema hospitalario afirma que cualquier agencia de aplicación de la ley debe coordinar con el personal de seguridad y presentar una orden judicial válida para acceder a sus instalaciones.

Idaho News 6 se comunicó con el DHS para confirmar si ICE está ocupando actualmente el espacio de oficina arrendado. Un portavoz del DHS respondió diciendo: “ICE no confirmará ubicaciones de oficinas, ya que nuestros oficiales están enfrentando una campaña coordinada de violencia en su contra, que incluye un aumento del 8,000% en amenazas de muerte y un aumento del 1,300% en agresiones en su contra”.

“¿Es realmente noticia que cuando una agencia federal contrata más personal necesita más espacio? Gracias a la Big Beautiful Bill, ahora tenemos 12,000 oficiales y agentes adicionales de ICE desplegados en todo el país. Eso representa un aumento del 120% en nuestra fuerza laboral”.

Idaho News 6 se ha preguntado las mismas preguntas a la GSA con respecto a una posible presencia de ICE en el espacio de oficina arrendado.

En respuesta, un portavoz de la GSA compartió la siguiente declaración: “La GSA está comprometida a trabajar con todas nuestras agencias asociadas, incluidos nuestros patrióticos socios de las fuerzas del orden como ICE, para satisfacer sus necesidades de espacio de trabajo. La GSA continúa enfocada en apoyar el objetivo de esta administración de optimizar la presencia federal y proporcionar los mejores lugares de trabajo para que nuestras agencias federales cumplan su misión. La GSA está siguiendo todos los procedimientos de adquisición de arrendamientos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.”

Un portavoz de la ciudad de Meridian y de la Policía de Meridian agregó que la policía local no está involucrada en el asunto y que la ciudad no ha recibido ninguna solicitud de permisos, propuestas ni solicitudes de rezonificación relacionadas con el edificio Portico. Señalaron que la ciudad no necesariamente tendría conocimiento de los contratos de arrendamiento privados a menos que involucren permisos para renovaciones o cambios de zonificación.

