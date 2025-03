Con la expansión de Chobani, lecherías del Magic Valley buscan estabilidad y preparar más leche

Prev Next

TWIN FALLS, Idaho — La planta de Chobani en Twin Falls aumentará significativamente sus capacidades de producción, incrementando su uso de leche de 4 millones de galones diarios a 12 millones diarios después de completarse su nueva expansión. Durante una ceremonia de inauguración para las instalaciones, Idaho News 6 habló con funcionarios estatales sobre el suministro de esta leche adicional. “Si Hamdi lo construye, lo llenaremos con leche”, dijo Rick Naerbout, CEO de la Asociación de Productores Lácteos de Idaho. Cuando hablamos por última vez con Naerbout en enero, mencionó que los productores lácteos tenían preocupaciones sobre cómo la ofensiva migratoria del presidente Trump podría afectar la fuerza laboral de las operaciones lácteas locales. Ahora, con un aparente descenso en los cruces ilegales de fronteras, cree que es momento de que el Congreso aborde soluciones migratorias que apoyen a los trabajadores agrícolas. “Necesitamos cambiar la conversación para hablar sobre cómo creamos más oportunidades para que los individuos entren al país legalmente y ocupen los puestos de trabajo que tenemos disponibles en la agricultura”, dijo Naerbout. El CEO de Chobani, Hamdi Ulukaya, es un ferviente defensor de los trabajadores refugiados e inmigrantes en sus plantas y comunidades. Para él, el enfoque va más allá de los titulares hacia las vidas de las personas involucradas. “Vemos esto como una necesidad, en cuanto a las granjas, las vidas de las personas que trabajan en sus granjas y sus familias son extremadamente importantes”, dijo Ulukaya. Chobani colabora con el Centro de Refugiados para ofrecer empleos a personas reasentadas. Chandra Upretti, Director del Programa de Refugiados, compartió cómo estas oportunidades pueden transformar vidas. “En los programas para refugiados, todo gira en torno al empleo, así que es muy afortunado tener a Chobani como nuestro socio mientras ubicamos a nuestros clientes aquí para trabajar, y pueden seguir adelante con sus vidas y volverse autosuficientes”, dijo Upreti. Para los refugiados, conseguir empleo no es simplemente un salario; es un salvavidas crítico. “Para los refugiados, el empleo no es solo empleo”, dijo Upreti. “Es un salvavidas para ellos, así que una vez empleados, les da la esperanza de avanzar y volverse autosuficientes”. Mientras tanto, el gobernador de Idaho, Brad Little, destacó la necesidad de políticas migratorias claras. “Obviamente, tenemos que cerrar la frontera. Tenemos que sacar a estos alborotadores y amenazas para la sociedad de aquí”, dijo Little. “También tenemos que agregar algo de estabilidad”. Señaló el exitoso programa de trabajadores invitados H-2A utilizado en la industria de las ovejas, que ha permitido que trabajadores extranjeros documentados permanezcan en Idaho hasta por tres años. Little sugirió que la implementación de un enfoque similar para la industria láctea podría ser beneficiosa. “Lograr eso para agregar certeza a esas familias aquí y ciertamente a la industria láctea y de procesamiento de alimentos”, dijo. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

