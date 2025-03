Cámara de Idaho aprueba proyecto de ley de inmigración y cumplimiento, pasa al gobernador

Prev Next Keith Ridler/AP

BOISE, Idaho — Un nuevo proyecto de ley de inmigración y cumplimiento, que fue fuertemente enmendado por el Senado, ha sido aprobado nuevamente por la Cámara y ahora pasará al gobernador Brad Little para que lo firme o lo vete. El Proyecto de Ley 83 busca abordar la entrada ilegal desde naciones extranjeras, la reentrada ilegal de ciertos individuos y la negativa a cumplir con órdenes de regreso a una nación extranjera. El proyecto establece severas penalidades para los infractores, incluyendo cargos de delito grave por negarse a cumplir con directivas ordenadas por el tribunal. RELACIONADO: Senado de Idaho enmienda y aprueba proyecto de ley sobre inmigración ilegal Un aspecto clave del proyecto de ley es que cualquier persona condenada bajo sus estatutos debe regresar a su país de origen al completar su sentencia. Además, requiere que las fuerzas del orden o las agencias designadas supervisen y reporten el cumplimiento de tales órdenes a la Policía Estatal de Idaho. El Senado aprobó el proyecto de ley, 29-6, el 11 de marzo, con varias enmiendas. Una de las enmiendas aclara que la legislación puede referirse como la "Ley de Cooperación y Cumplimiento de Inmigración", y agrega definiciones para varios términos adicionales, incluyendo "inmigrante ilegal peligroso," "crimen peligroso," "detención de inmigración," y más. Las enmiendas del Senado también añaden una sección sobre la "trata," que establece que cualquiera que ayude en la trata de un "inmigrante ilegal peligroso" será culpable de un delito grave y recibirá una sentencia mínima de un año. También se añadió una sentencia mínima de cinco años para cualquiera condenado por un delito peligroso que se encuentre no estar en los EE.UU. legalmente. Además, el Senado añadió una sección de "inmunidad," que dice que "un oficial de la ley o autoridad de custodia actuando de buena fe para llevar a cabo las funciones o actividades permitidas por este capítulo tendrá inmunidad de daños o responsabilidades por tales acciones." Si es firmado por el gobernador Little, la ley entraría en vigor inmediatamente debido a una cláusula de emergencia en el proyecto de ley. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

