Final day of service announced for Boise River float operations

BOISE, Idaho — Labor Day marks the last day of the official Boise float season.

Equipment rentals and shuttle bus services by Boise River Raft & Tube are closed Monday through Thursday during the final three weeks of the 2026 float season.



Now – Sunday, August 16: All floater services are open and Barber Park parking fees ($7) in effect

Monday, August 17 – Thursday, August 20: Floater services closed (parking in Barber Park is free)

Friday, August 21 – Sunday, August 23: All floater services are open and Barber Park parking fees ($7) in effect

Monday, August 24 – Thursday, August 27: Floater services closed (parking in Barber Park is free)

Friday, August 28 –Sunday, August 30: All floater services are open and Barber Park parking fees ($7) in effect

Monday, August 31 – Thursday, September 3: Floater services closed (parking in Barber Park is free)

Friday, September 4 – Monday, September 7 (Labor Day): All floater services are open and Barber Park parking fees ($7) in effect

All floater services will be closed starting Tuesday, September 8 for the season

According to Boise Parks and Recreation, it’s estimated that more than 100,000 people have floated the Boise River from Barber Park to Ann Morrison Park so far this summer.

According to Idaho state law, children age14 and under are required to wear a life jacket on the water. Life jackets are recommended for everyone when recreating on the river.