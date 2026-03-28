Caldwell amplía la aplicación de límites de tiempo de estacionamiento en el centro

CALDWELL, Idaho — Se avecinan más cambios de estacionamiento en el corazón de Caldwell y, ahora que el período de gracia ha terminado, se están aplicando multas.

El concejo municipal ha aprobado la ampliación del estacionamiento con límite de tiempo en algunas de las calles más transitadas de la ciudad. La expansión incluye estacionamiento de tres a cuatro horas en la calle Blaine entre la Cuarta Avenida y la Décima Avenida, junto con calles laterales cercanas que conectan Blaine con el bulevar Cleveland.

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Angel Loera y la familia de su esposa, Perla Ayva, abrieron recientemente Rivera’s Meat Market en la calle Blaine.

“Estamos emocionados. Muy emocionados. La gente está dispuesta a caminar varias cuadras solo para venir aquí, ¿sabes a lo que te refieres? Así que está muy bien”, dijo Loera.

Loera dijo que el problema no es el estacionamiento en la calle, sino un lote privado junto a su negocio que requiere permisos, lo que ha provocado que a los visitantes les coloquen inmovilizadores sin previo aviso. Mientras esperan la finalización del puente Kimball, dicen que están listos para la nueva aplicación de las reglas en la calle Blaine.

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“A veces tenemos personas que trabajan al otro lado de la calle y cosas así, y se estacionan aquí todo el día. O sea, no les decimos nada porque, ya sabes, tratamos de ser amables,” dijo Loera.

Loera me dice que han invertido en letreros para advertir a los clientes que no se estacionen en lotes privados o corren el riesgo de que les coloquen un inmovilizador. Señalan que ha sido un reto como nuevo negocio, pero esperan que la mayor rotación por la aplicación de las reglas de estacionamiento, junto con una señalización más clara, ayude a dar la bienvenida a los vecinos a su mercado y al restaurante en la parte de atrás.

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“Nos encanta. O sea, va a mantener este lugar disponible para cualquiera que quiera venir,” dijo Loera.

Funcionarios de la ciudad dicen que hay consecuencias por no seguir las reglas de la zona. Una vez que se cumplan tus tres horas, tendrás que moverte a una zona de cuatro horas o arriesgarte a una multa de $50 o más. Los líderes dicen que el objetivo es generar rotación y darle a todos una oportunidad justa de disfrutar el corazón de Caldwell.

La ciudad dice que, a medida que continúe la construcción, los vecinos comenzarán a ver nuevos letreros colocados, abriendo estas áreas para estacionamiento mientras los líderes trabajan en soluciones de rotación a largo plazo.

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