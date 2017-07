BOISE - The Spring 2017 Academic All-Mountain West Team was released by the league office, and the list included 111 Boise State student-athletes.



The Broncos’ total number of honorees were the second-most in the conference, trailing only New Mexico.



Boise State’s five men’s basketball honorees led the league, while the women’s basketball and women’s track & field teams ranked second behind Wyoming (12) and Nevada (30), respectively.



A complete breakdown of Boise State’s honorees can be found below:



MEN’S BASKETBALL

Nick Duncan

Zach Haney

Alex Hobbs

Justinian Jessup

James Reid



WOMEN’S BASKETBALL

Leonie Edringer

Marta Hermida

Braydey Hodgins

Riley Lupfer

Brittney Pahukoa

Brooke Pahukoa

Yaiza Rodriguez

Shalen Shaw

Brooke Wheeler

Jordan Woodvine



MEN’S GOLF

Brian Humphreys

Kyle Mitsunaga

Mason Schulze



WOMEN’S GOLF

Kinsley Bonfilio

Dana Clary

Valentine Lacaze

Genevieve Ling

Adara Pauluhn



SOFTBALL

Kelsey Broadus

Cassidy Edwards

Corey Hendrickson

Karlee Johnson

Jessica McKay

Paige Reimann

Izzy Serrano

Tatiana Sorokina

Kora Wade



SWIMMING & DIVING

Brittany Aoyama

Mandy Barnes

Anne Boodt

Cassidy Bose

Monica Bottelberghe

Felicity Cann

Emma Chard

Amelia Draney

Cody Evans

Dakota Isaak

Emmie Jennings

Ally Kleinsorgen

Karli Kriewall

Jordan Marthens

Katelyn Martin

Emily Mathis

Jamie Nats

Kacee Olson

Robin Pinger

Alyssa Schultz

Abbey Sorensen

Emily Tanasse

Laura Williams

Georgia Zacest



MEN’S TENNIS

Pedro Platzeck

Morgan Stone

Brian Tran

Greg Wischer



WOMEN’S TENNIS

Anja Dokic

Hanna Kantenwein

Jovana Kuljanin

Nancy Menjivar

Lilian Poling

Kirsty Venter



MEN’S TRACK & FIELD

Chandler Austin

Jared Budzinski

Riley Campbell

Addison Dehaven

Dusty Fisher

Melika Ghali

Noah Horsburgh

Chris Kiley

Bryce Kirby

Jeff Lautenslager

Drew Lindsley

Keegan McCormick

Matt McDonald

Rhys Park

Andrew Rafla

Justin Stattner

Alexandru Terpezan

Yusuke Uchikoshi

Cameron Wrout



WOMEN’S TRACK & FIELD

Alyssa Adams

Destiny Begin

Ashley Caffrey

Ali Deitsch

Emily Demarco

Morgan Diefendorf

Baylee Dodd

Taj Dorsett

Alexis Fuller

Maddie Hall

Anna Hartwick

Sadi Henderson

Courtney Hutchinson

Emma Hyyppa

Paige Inman

Allison Jeffries

Megan Lacy

Kyra Lopez

Amber Mallet

Anna McDonald

Kendra Noneman

Clare O’Brien

Allie Ostrander

Brenna Peloquin

Amy Pfaff

Emily Stiles