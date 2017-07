Summer Tortellini



Recipe



Pancetta

Kale

Tortellini

Tomato

Green onion

Parmesan Cheese

Balsamic Glaze

Garlic

Red chili pepper

Boil Tortellini in separate pan.

Blanch pancetta in hot pan, add chopped kale cook until slightly wilted, add chopped tomato, garlic, red chili pepper flakes, green onion, salt and pepper, grated parmesan cheese and add cooked tortellini. Plate then finish with balsamic vinegar and grated parmesan cheese.